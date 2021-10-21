التحكم المروري: اعادة فتح السير على كل الطرق ضمن نطاق بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2021 - 14:12

التحكم المروري: اعادة فتح السير على كل الطرق ضمن نطاق بيروت

منذ 23 mins 21 October، 2021
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