المكسيك: حاكم ولاية يفصل جميع عناصر الشرطة باحدى مدنها

قال حاكم ولاية جواناخواتو المكسيكية دييغو سينهو إنه طرد عناصر الشرطة في مدينة يبدو، لأنهم كانوا يساعدون عصابات المخدرات المحلية.

وأعلن سينهو أن “أكثر من 100 من ضباط الشرطة البلدية في بلدة يوفينتينو روساس تم نزع سلاحهم وطردهم من الخدمة”، واضاف ان “البلدة أصبحت معقلا للجماعات الإجرامية”.

هذا وتولت شرطة الولاية والحرس الوطني مهام إنفاذ القانون في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 45000 نسمة. وخلال عملية تفتيش العناصر، عثر مع اثنين من موظفي الشرطة على كمية من “الميث والماريجوانا”، فيما عثر مع آخرين على أسلحة وذخيرة غير مسجلة.

يذكر أن ولاية غواناخواتو، تسجل أعلى معدل لجرائم القتل في كافة أرجاء المكسيك، وسجلت الولاية 2685 جريمة قتل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

المصدر: روسيا اليوم