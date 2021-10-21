الصحة العالمية: إصابات كورونا زادت 7% في أوروبا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 21 2021 - 08:46

الصحة العالمية: إصابات كورونا زادت 7% في أوروبا

منذ 1 ساعة 21 October، 2021
الصحة العالمية
الصحة العالمية
أخبار دولية - منظمات

أعلنت وزارة الصحة العالمية أن أوروبا شهدت زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا تقدر بـ 7 في المئة الأسبوع الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن أوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت تزايدا في أعداد الحالات، وحذرت من أن التوزيع غير المتساوي للقاحات يفرض تهديدا على القارة.

وكانت المنظمة ذكرت في تقييمها الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي أن أوروبا شهدت أكبر ارتفاع للوفيات، بلغ 11% في الوفيات بكوفيد-19، وقالت إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة في أوروبا تم الإعلان عنه في بريطانيا وتركيا وروسيا.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة