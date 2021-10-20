انطلاق محادثات “صيغة موسكو” حول أفغانستان بمشاركة “طالبان”

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو الأربعاء جولة جديدة من المحادثات الأفغانية في ما يعرف بـ”بصيغة موسكو” والتي ستستمر 4 أيام.

وألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في افتتاح الاجتماع كلمة بحضور وسائل الإعلام، قبل بدء الاجتماع المغلق بين الوفود المشاركة في المحادثات.

ويعتبر هذا اللقاء الأول ضمن “صيغة موسكو” بعد سيطرة “طالبان” على السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب الماضي.

ويترأس وفد “طالبان” نائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي، كما يضم الوفد كذلك وزير الخارجية الأفغاني أميرخان متقي، ووزير التجارة نور الدين عزيزي، ووزير الثقافة والإعلام خير الله خير حق، والمتحدث باسم المكتب السياسي لحركة “طالبان” أنس حقاني، وممثل المكتب السياسي للحركة شبه الدين دلاور، وعمدة كابل عبد الرشيد بلوش، والمتحدث باسم وزارة الخارجية عبد القهار بلحي، ومدير القسم السياسي الثالث زكير جليالي، ومسؤولين عن المراسم في وزارة الخارجية، صفي الله أميري، وعبد الوهاب رحيمي.

ووصل الوفد الممثل لحكومة “طالبان” الأربعاء إلى موسكو للمشاركة في المحادثات التي من المقرر أن يشارك فيها أيضا ممثلون عن روسيا وإيران وباكستان والصين والهند.

المصدر: روسيا اليوم