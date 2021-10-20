المطران رحمة معزيا آل مشيك: نحن بأشد الحاجة اليوم للسلام والمحبة والحوار

قدم وفد من منطقة دير الأحمر برئاسة راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، التعازي لعشيرة آل مشيك وحركة “أمل” في بلدة كفردان-الزعارير بفقد ابنها الشهيد حسن مشيك، يرافقه الشيخ محمد جعفر، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الاحمر جان فخري، ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات.

وتحدث المطران رحمة، فقال “خسارتكم هي خسارتنا وحزنكم حزننا، والحزن الذي ألم بكل بيت في لبنان ألم بنا جميعا، ولبنان دفع الكثير من الفواتير ومنذ القدم، وكان من المفترض بنا أن ننتهي من المآسي والخسارة”.

وتابع “لدينا الإيمان بالرب وبلبنان، ولكل منا الحق بأن يعبر عن محبته بالطريقة التي يراها مناسبة، ونحن اليوم نستنكر أشد الاستنكار الحوادث التي توصل بنا لأن نخسر أعز أبنائنا وأولادنا، وتأتي لنا بالحزن، فلنعاهد بعضنا بأن يكون الدم فداء لكل لبنان، وبأن لا نعرض أمننا وسلمنا الأهلي ومحبتنا لبعضنا لأحداث تأتي بالعنف وتولد العنف والقتل والجريمة التي رأيناها”.

وأضاف “الأهل قد يختلفون ويتعاتبون، ولكن لا يتقاتلون مع بعضهم البعض، ما رأيناه يوم الخميس الفائت أدمى القلوب، كان بإمكاننا إجراء حوار بيننا، فنحن بأشد الحاجة اليوم للسلام والمحبة والحوار”.

وقال”أرض لبنان شبعت دماء، والمطلوب أن نشبعها محبة وصلاة وحوارا وإيمان، بأن نكون إلى جانب بعضنا، فالألم الذي حل بآل مشيك، حل بنا جميعا وهو ألم كل انسان، ولا نرضى بما حصل يوم الخميس، وحق التعبير عن الرأي يجب أن يكون مصانا ضمن الاحترام واللياقات والطريقة السلمية”، آملاً “أن يكون لدينا قضاة يحكمون بالعدل وأن يظهروا الحقيقة كما هي كنور الشمس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام