الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال مهرجان المولد النبوي الشريف الجمعة المقبل الساعة السابعة والنصف مساءً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 12:40

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث خلال مهرجان المولد النبوي الشريف الجمعة المقبل الساعة السابعة والنصف مساءً

منذ 49 mins 20 October، 2021
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