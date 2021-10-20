المكتب السياسي لأنصار الله وحزب الحق يحييان ذكرى الشهيد حسن زيد

أحيا المكتب السياسي لأنصار الله وحزب الحق، اليوم الأربعاء، الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد حسن زيد.

وحمّل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي في كلمة له أمريكا والسعودية مسئولية اغتيال الشهيد حسن زيد والمنفذون مجرد أدوات قتل.

وأكد الحوثي أن”قائمة المطلوبين للتحالف والتي اغتيل على أساسها الشهيد حسن زيد هي قائمة شرف للأحرار”، معتبرا أن”اغتيال حسن زيد يدلل على أن كل اليمنيين مشاريع قتل للتحالف والذي لا يميز بين سياسي وعسكري ولا بين مقاتل أو مدني ولا بين منشأة مدنية او عسكرية”.

يذكر أن أمين عام حزب الحق حسن محمد زيد ووزير الشباب والرياضة بحكومة الإنقاذ الوطني استشهد في 27 من أكتوبر العام الماضي في عملية اغتيال جبانة نفذتها أدوات العدوان تعرض لها وهو في طريقه إلى مقر عمله بالعاصمة صنعاء.

المصدر: المسيرة