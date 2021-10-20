مخاوف من أن طلب الصين على الطاقة سيبقي أسعار النفط مرتفعة

أثار انخفاض درجات الحرارة في ظل اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وزيادة الطلب على التدفئة، المخاوف من أن تظل أسعار النفط والفحم والغاز الطبيعي مرتفعة.

وقال متعاملون ومحللون إنه مع انخفاض درجات الحرارة في ظل اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وزيادة الطلب على التدفئة، من المرجح أن تظل أسعار النفط والفحم والغاز الطبيعي مرتفعة.

وبدأت برودة الطقس تسود الصين بالفعل، مع توقع درجات حرارة قريبة من التجمد في المناطق الشمالية، بحسب موقع أكيو ويذر.

وارتفعت العقود الآجلة للفحم في الصين 7.8% اليوم، في حين ارتفعت الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم أيضا. ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في آسيا في تحول بعض المستخدمين النهائيين إلى النفط منخفض التكلفة بديلا.

لكن بيانات رسمية أظهرت أمس أن أزمة الطاقة التي تسببت في ارتفاع الأسعار تضر أيضا بالنمو الاقتصادي الصيني الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في عام.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استمرار الأزمة في إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم في أنحاء العالم.

وارتفع خام القياس برنت 35 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 84.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0827 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.6% أمس الاثنين. ولا يزال العقد مرتفعا سبعة بالمئة تقريبا منذ بداية الشهر.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو 0.9% لتصل إلى 83.14 دولار، بعد أن ارتفعت 0.2% في الجلسة السابقة وبنحو عشرة بالمئة هذا الشهر.

وقال تاماس فارجا، محلل شؤون النفط في شركة السمسرة بي.في.إم أويل أسوسيتس، في لندن: “عندما تكون السوق في حالة صعود، عادة ما يكون خام برنت هو الذي يقود مسيرة الزيادة، لكن هذه المرة توفر مسائل محلية (في الولايات المتحدة) دعما إضافيا لخام غرب تكساس الوسيط.

وأضاف :”ثبت أن موسم الأعاصير الأخير كان مدمرا للغاية لدرجة أن المنتجين (الأمريكيين) لم يتعافوا تماما من الضرر الناجم عن الإعصار أيدا”.

المصدر: رويترز