تركيا ترد على انتقادات أوروبية غير مسبوقة وتلويح بوقف انضمامها إليه

ردت تركيا على تقرير للمفوضية الأوروبية قالت فيه إن أنقرة تتقاعس عن إجراء إصلاحات وإن فرص انضمامها للتكتل تتراجع، وقالت إنه “منحاز”.

وقالت أنقرة إن “تقرير المفوضية الأوروبية يتجاهل مسؤوليات الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا الدولة المرشحة لعضويته وينطوي مجددا على ازدواجية المعايير”.

وحسب وكالة الأناضول التركية فقد أعلنت تركيا رفضها “تضمين أطروحات يونانية – رومية غير متسقة ومنحازة في قضايا لا تدخل في اختصاص الاتحاد الأوروبي”.

وكانت المفوضية الأوروبية قالت إن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي “وصلت إلى طريق مسدود” في ظل إخفاقات ديمقراطية شديدة.

وفي تقرير يعد الأكثر انتقادا لأنقرة منذ بدأت أنقرة محادثات الانضمام للتكتل قبل 16 عاما، قال المفوضية في تقريرها السنوي إن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “تشرف على التآكل المستمر للديمقراطية وسيادة القانون وإنها تجاهلت توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي”.

وأشار التقرير، لأول مرة، إلى أن أنقرة لم تعد جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي على الرغم من إعادة التزام أردوغان في أبريل الماضي بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة.

المصدر: وكالة الاناضول