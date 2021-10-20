استمرار تدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا الايطالية

أفادت مصادر أمنية إيطالية لوكالة “آكي” بأن عمليات رسو قوارب الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، مستمرة بلا توقف.

وقالت المصادر إن “131 مهاجرا وصلوا خلال الليل من خلال ثلاث عمليات رسوّ مختلفة، حيث تم اعتراض أول قارب صغير يحمل على متنه 53 شخصا من بنغلادش، مصر، المغرب، باكستان، أفغانستان وإريتريا، من قبل رجال الشرطة المالية”.

وأضافت: “في غضون ذلك، تمكنت مجموعتان أخريان من المهاجرين من الإفلات من ضوابط المراقبة والرسو بشكل مستقل، حيث وصل 14 سوريا إلى رصيف مادونينا، بينهم قاصر، كانوا يسافرون على متن قارب تم الاستيلاء عليه”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “وصل أيضا 64 آخرون إلى خليج كالا كروتشي (جنوب لامبيدوزا)، بينهم 14 امرأة و5 قاصرين”، مشيرة إلى أن “جميع المهاجرين، بعد إجراء الفرز الصحي الأولي عليهم، تم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”.

المصدر: وكالات