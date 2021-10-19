ميقاتي استقبل المدير التنفيذي لصندوق النقد: الحكومة باشرت بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي المتضمنة الاصلاحات الاساسية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عصر اليوم في السرايا الحكومية، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية فيه الدكتور محمود محي الدين. وشارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، المستشارتان في صندوق النقد الدولي مايا الشويري وميرا مرعي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر.

وأكد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع، أن “لبنان يعول كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة”.

وقال: “الحكومة باشرت، بالتوازي، بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الاصلاحات الاساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصا، وانجاز المراسيم التطبيقية للقوانين الاصلاحية التي أقرها مجلس النواب، اضافة الى اعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لاقرارها في اسرع وقت”.

وشدد على أن “الحكومة انجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد”، وقال: “نأمل انجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي”.

أضاف: “الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام