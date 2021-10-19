التحكم المروري : اعادة فتح السير على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 19 2021 - 17:56
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
المجلس النيابي اللبناني يقر إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار المقبل وتشريع تصويت المغتربين للنواب 128
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة: سنقوم بكل جهدنا لإجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: هناك كمائن توضع أمام العملية الانتخابية منها تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار
النائب جبران باسيل: لن نسكت عن التلاعب السياسي بموضوع اقتراع المغتربين وسنطعن به
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أكد حرص المقاومة وقيادتها على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي
الشيخ علي الخطيب دعا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم والإسراع بمحاسبة مرتكبي جريمة الطيونة والمحرضين عليها
المطران جورج صليبا أكد على أهمية مواقف السيد حسن نصر الله حول الوحدة الوطنية ورفض الاقتتال والحرب الأهلية
الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب طالب السلطات اللبنانيّة بتقديم مرتكبي واقعة الطيونة ضدّ المواطنين الأبرياء للعدالة
الوزير علي حميه: وقّعنا مذكرة تعاون مع الأكاديمية العربية لتطوير الأنشطة البحرية والاستشارية والتدريبية بمجالات النقل
وزارة الصحة العامة: تسجيل 460 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر: 227 إصابة جديدة بكورونا هذا الأسبوع في بعلبك وأدعو للتقيّد بإجراءات الوقاية
مصادر فلسطينية: أكثر من 20 إصابة خلال اعتداء قوات الإحتلال على المقدسيين في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة
المقدسيون وأبناء الأراضي المحتلة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في المسجد الأقصى المبارك
الرئيس الإيراني خلال افتتاح الدورة الـ35 لمؤتمر الوحدة الإسلامية: نرى أن الوحدة هي الحل والعدو يبحث عن عدم الاستقرار
السيد إبراهيم رئيسي: يجب أن تحظى القضية الفلسطينية بأولوية دائمة في العالم الإسلامي
وزير الخارجية الإيراني خلال محادثة هاتفية مع غوتيريش: نؤيد المحادثات التي لها نتائج عملية ملموسة بشأن الاتفاق النووي
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نهضة الأمة وتحقيق وحدتها سيبقى مرتبطا بتحرير القدس وفلسطين
رئيس الأركان الإيراني: علاقاتنا مع روسيا متنامية وللدولتين ظروفاً مميزة على صعيد التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية
خبراء من الأمم المتحدة: الامتثال المفرط للعقوبات الأميركية قد يحرم الإيرانيين من حقوقهم الأساسية في مجال الصحة
مفوضية الانتخابات في العراق تنفي الأنباء التي وردت عن رد الطعون المقدمة بشأن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية
الرئيس المصري بعد القمة بين مصر وقبرص واليونان: التمسك بوحدة الأراضي السورية ورفض انتهاك سيادتها ومواجهة الإرهاب
وزير الحرب الأميركي لويد أوستن قال إن بلاده ملتزمة بتعزيز قدرة أوكرانيا على احتواء ما سماه "العدوان الروسي"
الكرملين: روسيا لا ترى أي تهديد فيما يتعلق بتقارير حول اختبار الصين لأسلحة فرط صوتية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: روسيا تحث طالبان على تأمين شمولية الحكومة الأفغانية
الأمم المتحدة: تسارع ظاهرة الاحترار المناخي يهدد أكثر من 100 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في إفريقيا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
صحيفة لوفيغارو: ماكرون يعتزم الإعلان عن تشييد 6 مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء المضغوط
رئيس الوزراء الياباني يقطع جولة عمل ويعود إلى طوكيو بسبب إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ جديد
الجيش الأميركي دان التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية: تزعزع الاستقرار
زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب فجرا بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا، غرب تركيا
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
التحكم المروري : اعادة فتح السير على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت
منذ 44 mins
19 October، 2021
التحكم المروري
اوتوستراد خلدة
التعليقات
ذات صلة
التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت
غرفة التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار
التحكم المروري : يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار في بعض المناطق والتي تسبب بانزلاقات وحوادث مرورية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}