المتحدث باسم “يونيسف” يعلن ان 10 آلاف طفل يمني إما قتلوا أو شوهوا منذ بدء العدوان على اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 17:56

المتحدث باسم “يونيسف” يعلن ان 10 آلاف طفل يمني إما قتلوا أو شوهوا منذ بدء العدوان على اليمن

منذ 48 mins 19 October، 2021
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