وزير الصحة الايراني: التطعيم بلقاح كورونا تجاوز 75 مليون جرعة في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 17:56

وزير الصحة الايراني: التطعيم بلقاح كورونا تجاوز 75 مليون جرعة في البلاد

منذ 54 mins 19 October، 2021
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