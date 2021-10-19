فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والصوت تجاه المحتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف في باب العامود بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 16:16

فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والصوت تجاه المحتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف في باب العامود بالقدس المحتلة

منذ 2 ساعة 19 October، 2021
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