الرئيس الايراني: لن نترك طاولة المفاوضات وعلى الطرف الاخر ابداء الجدية لالغاء الحظر

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان ايران لن تترك طاولة المفاوضات ابدا وهي جادة فيها، ويجب ان ترى الجدية لدى الطرف الاخر لرفع الحظر.

كلام الرئيس الايراني جاء في حوار مباشر على الهواء مساء امس الاثنين مع التلفزيون الايراني للحديث حول الشؤون الداخلية واهم القضايا الاقليمية والدولية، مشيراً الى ان طهران سنتابع المفاوضات الا اننا لن نرهن موائد الاسر والسوق بالاتفاق النووي، نحن لن نترك طاولة المفاوضات ابدا.

واضاف نحن جادون ازاء المفاوضات المؤدية الى نتيجة ويجب ان يكون هنالك مؤشر لدى الطرف الاخر للجدية في الغاء الحظر وان يتم رفع اجراءات الحظر الظالمة هذه. لقد قلنا في حينه بانه حينما تتولى الحكومة زمام الامور ستتابع العمل والان تتم متابعة العمل عن طريق وزارة الخارجية.

وتابع رئيس الجمهورية على الطرف الاخر ان يكون جادا ايضا، خلال المحادثات التي اجريت قبل ايام في طهران مع مندوبي الاتحاد الاوروبي قلنا بان الجمهورية الاسلامية جادة ويجب ان ترى الجدية لدى الطرف الاخر ايضا.

المصدر: وكالة ارنا