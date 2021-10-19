إدارة بايدن: أكدنا للصين قلقنا من نشاطها في مجال تطوير الأسلحة

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها”تشعر بقلق من تحركات الحكومة الصينية في مجال تطوير الأسلحة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الاثنين، إن:” الولايات المتحدة أعربت بوضوح عن قلقها للصين من أعمالها على تطوير الأسلحة، لكنها رفضت الإدلاء بأي تعليق آخر على الإطلاق الصاروخي الأخير”.

وسبق أن”أفادت مصادر مطلعة على معطيات الاستخبارات الأمريكية بأن الصين نفذت في شهر أغسطس اختبارا لصاروخ فرط صوتي قادر على حمل رأس نووي حلق حول الكرة الأرضية قبل أن يصيب هدفه بنجاح”.

وأكدت المصادر أن الصين حققت “تقدما صادما” في مجال تطوير الأسلحة فرط الصوتية ووصلت إلى نقطة أبعد بكثير مما توقعته الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز+وكالات