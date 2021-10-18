قطر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية شاملة للنقل الجوي

وقعت قطر اتفاقية شاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي، لتحل محل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين بدون أن تلغي الحقوق السابقة الممنوحة لقطر أو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، في بيان اليوم الاثنين، أنه بموجب الاتفاقية ستتمتع الشركات المعنية من جانب جميع الدول بسهولة وحرية الدخول إلى الأسواق بقيود أقل، كما ستتيح للناقل الوطني القطري الدخول بسهولة إلى الأسواق الأوروبية بدون قيود، مع إمكانية ربطها بباقي شبكات الخطوط دون قيود على الحمولات أو عدد الرحلات.

وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي إن “الاتفاقية ستتيح التحرر التدريجي على مراحل أو خلال 4 أعوام، وستكون بعدها الأسواق محررة تمامًا، ويحق حينها للشركات المعنية عرض السعة المناسبة لاحتياجاتها”.

وأضاف السليطي “إننا سعداء جدًا بتوقيع هذه الاتفاقية والتي شهدت مفاوضات جادة من قبل الطرفين لإنجاحها، بما يعكس الرغبة الصادقة في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجميع دول الاتحاد الأوروبي لدفع عجلة التنمية وضمان المساهمة الفعالة في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري اليوم في لكسمبورغ وزير المواصلات والاتصالات القطري، وعن جانب الاتحاد الأوروبي أنزي لوغار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية سلوفينيا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، وجوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: سبوتنيك