المفتي عبد الله: نرفض أي مفاوضة على دماء الشهداء التي هدرت ظلما

شدد “مفتي صور وجبل عامل” الشيخ القاضي حسن عبدالله على أننا “أمام استحقاق حقيقي، إما أن ننقذ الوطن أو أن نتركه في مهب الريح”، وتابع “نحن نحتاج الى نظام سياسي يشكل عدالة اجتماعية وجسر العبور الى هذه الدولة العصرية الحديثة لا يمر إلا من خلال إلغاء النظام الطائفي السياسي في هذا البلد مع الحفاظ على التنوع الديني”.

وقال المفتي عبد الله “هناك أزمة حقيقية في القضاء والعدالة، فمن عطل التشكيلات القضائية هو من يحاول تعطيل القضاء وما حدث بالأمس يبين من الذي يمارس العنف ويجب أن نحاسِب عليه وهو أمر مفروغ منه”، واكد “عدم السكوت عن هذا الظلم ومواجهته بكل السبل القانونية المتاحة من أجل حفظ حقوق أهلنا”، رافضا أي “مفاوضة على دماء الشهداء التي هدرت ظلما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام