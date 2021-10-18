اعلام العدو: انخفاض في عدد الشباب البدو المجندين في جيش الاحتلال وزيادة في الجنود المتسربين من الخدمة خصوصا بعد الأحداث الأخيرة في الداخل المحتل تزامنا مع معركة سيف القدس (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2021 - 10:58
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عند الساعة 8:30 من مساء اليوم عبر شاشة المنار حول آخر التطورات
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: الوضع الأمني مستتب ولا خوف في هذا الشأن ولا جلسة لمجلس الوزراء قبل إيجاد حلّ للمشكلة
الرئيس بري في ذكرى المولد النبوي: لنستخلص الدروس والعبر ونسير بهديها عدلاً ومساواة بين الناس وإحقاقاً للحق
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: ما جرى بدوار الطيونة مذبحة بحجم وطن والبلد الآن رهينة إرهاب نوعي مقصود ومعروف
الشيخ قبلان: مذبحة الطيونة تستدعي من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى المبادرة سريعاً لحماية البلد
الحزب السوري القومي الاجتماعي: نطالب بحل حزب القوات اللبنانية فوراً لمنعه من تذكية السعار الطائفي واعتقال عصابة القتل
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية يبدأ زيارة الى القاهرة للمشاركة في اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب
الخارجية الإيرانية: أبغلنا دول الجوار بوضوح أننا لن نتحمل وجود "اسرائيل" قرب حدودنا ولن نتسامح مع ذلك
الخارجية الإيرانية: "اسرائيل" تزعزع الأمن انطلاقا من الدول الخليجية وصولا الى شمال إيران وعلى دول المنطقة الحذر
الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع السعودية كانت ودية وجادة وعلى أساس الاحترام المتبادل والاتصالات مستمرة بين البلدين
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: لن تكون هناك مفاوضات مع اطراف الاتفاق النووي خلال الاسبوع
سعيد خطيب زاده: ما سيحصل هو زيارة لمساعد وزير الخارجية الى بروكسل لاستكمال المباحثات مع ممثل الاتحاد الاوروبي
الاحتلال الصهيوني يفرج عن الاسيرة نسرين أبو كميل بعد اعتقال دام 6 سنوات ويمنعها من الدخول لمنزلها وعائلتها في قطاع غزة
الاعلام الفلسطيني: الحركة الاسيرة تعلن فشل جلسات الحوار التي عقدت مع ضباط إدارة سجون الاحتلال في معتقلي رامون وهداريم
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ مناورة بحرية مفاجئة في مختلف موانىء وشواطىء فلسطين المحتلة
القوات المسلحة اليمنية تعلن تحرير العديد من المديريات في محافظتي مأرب وشبوة ضمن عملية "ربيع النصر"
القوات المسلحة اليمنية: نتج عن العملية مصرع وإصابة وأسر المئات من مرتزقة العدوان وغنم كميات كبيرة من الأسلحة
اليمن: استشهاد مواطن بنيران جيش العدوان السعودي في منطقة آل شيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة
رابطة علماء اليمن: ندعو الامة الاسلامية الى موقف جاد وصارم تجاه كل الحكام المطبعين والمتصهينين
خفر السواحل الإسباني: استمرار البحث عن 12 مهاجرا فقدوا في البحر بعد انقلاب قاربهم أثناء محاولة عبور الحدود
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
اعلام العدو: انخفاض في عدد الشباب البدو المجندين في جيش الاحتلال وزيادة في الجنود المتسربين من الخدمة خصوصا بعد الأحداث الأخيرة في الداخل المحتل تزامنا مع معركة سيف القدس (قناة الاقصى الفضائية)
منذ 52 mins
18 October، 2021
اعلام العدو
جيش الاحتلال الصهيوني
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