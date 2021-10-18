اعلام العدو: انخفاض في عدد الشباب البدو المجندين في جيش الاحتلال وزيادة في الجنود المتسربين من الخدمة خصوصا بعد الأحداث الأخيرة في الداخل المحتل تزامنا مع معركة سيف القدس (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 18 2021 - 10:58

اعلام العدو: انخفاض في عدد الشباب البدو المجندين في جيش الاحتلال وزيادة في الجنود المتسربين من الخدمة خصوصا بعد الأحداث الأخيرة في الداخل المحتل تزامنا مع معركة سيف القدس (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 52 mins 18 October، 2021
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