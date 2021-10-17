الاحتلال الصهيوني يفرج عن الأسير المقدسي أحمد أبو عصب بعد أن أمضى 12 شهرًا بالأسر(قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2021 - 20:50

الاحتلال الصهيوني يفرج عن الأسير المقدسي أحمد أبو عصب بعد أن أمضى 12 شهرًا بالأسر(قناة الاقصى الفضائية)

منذ 1 ساعة 17 October، 2021
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