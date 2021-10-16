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October 16 2021 - 20:18

رئيس وزراء التشيك يتخلى عن تشكيل الحكومة

منذ 2 ساعة 16 October، 2021
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أخبار دولية - تشيكيا

قال رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيش الخاسر بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي، الجمعة إنه سيرفض تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وسينضم إلى المعارضة.

وأضاف بابيش لإذاعة “فريكفانس 1” إنه سيسلم (منصب رئيس الوزراء) للتحالف الجديد ووأنه سينتقل الى المعارضة.

ويفسح هذا التنازل المجال أمام بيتر فيالا، زعيم تحالف “معا” اليميني المعتدل الفائز بفارق ضئيل في الانتخابات، ليتم تعيينه رئيساً للوزراء.

ويتمتع ائتلاف “معا”، المتحالف مع حزبين وسطيين، بأغلبية مطلقة في مجلس النواب، مع 108 مقاعد من أصل 200 مقعد.

ويتعين على الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، وهو في العناية المركزة في مستشفى براغ منذ الأحد، تكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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