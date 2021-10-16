المكتب السياسي لأنصارالله يدين الاعتداءات الإجرامية في أفغانستان ولبنان وسوريا

أدان المكتب السياسي لأنصار الله، الاعتداءات الإجرامية والوحشية التي استهدفت عددا من المساجد في أفغانستان وأدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، كما أدان الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في لبنان، مستنكرا الاعتداءات الصهيوأمريكية على تدمر بسوريا.

واعتبر المكتب السياسي لأنصارالله، في بيان له اليوم السبت، أن تلك الاعتداءات الوحشية “جرائم قتل وحشية نفذتها عناصر التطرف والتكفير التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية وخلفتها في أفغانستان لخدمة أجندتها وتحقيق أهدافها”.

ودعا البيان السلطات الأفغانية إلى ملاحقة القتلة وإنزال القصاص العادل بهم، مشددا على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمصلين في المساجد والقيام بخطوات استباقية لمنع القتلة من تنفيذ أي جرائم جديدة.

وفي السياق، أدان بيان أنصارالله “الاعتداءات الإجرامية بحق المتظاهرين السلميين في لبنان والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى نتيجة الكمين الغادر الذي استهدف المتظاهرين الخميس الماضي”، معتبرا أن هذا الاعتداء عملا إجراميا مدانا يستهدف الاستقرار والسلم الأهلي وجر البلد لفتنة داخلية تسعى إليها أمريكا وكيان الإحتلال الاسرائيلي.

إلى ذلك، أدان المكتب السياسي لأنصار الله الاعتداءات الصهيو- أمريكية الإجرامية على منطقة تدمر السورية والتي تسببت في استشهاد جندي من الجيش السوري وجرح آخرين، مؤكدا الحق الكامل لسوريا في الرد على تلك الاعتداءات.

المصدر: بريد الموقع