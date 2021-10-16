“التوحيد الاسلامي” استنكرت تفجير المساجد بأفغانستان: على السلطات حماية دور العبادة

استنكرت حركة “التوحيد الإسلامي” في لبنان السبت “موجة استهداف المساجد وقتل المصلين المؤمنين الذين قصدوا بيوت الله بشيوخهم ونسائهم وأطفالهم في أفغانستان، لتكون قندهار جنوبي البلاد على موعد للأسبوع الثاني على التوالي مع مجزرة في أكبر مسجد للمسلمين الشيعة هناك”.

وأكدت الحركة أن “استهداف المدنيين مستنكر، فكيف بالآمنين الذين يعكفون على العبادة والطاعة”، واعتبرت أن “هذا الفكر الإجرامي الذي يقوم على سفك الدماء وقتل الأبرياء، يحمله قتلة لا يراعون حرمة دم المسلم أو الآخر المخالف، وهذا ليس من الإسلام في شيء”، ودعت “السلطات في هذا البلد المسلم الى العمل الجاد لحماية المساجد ودور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام