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October 16 2021 - 15:58

الحكومة العراقية تعلن اكتمال الفرز اليدوي للجان الانتخابية ومطابقته للإلكتروني

منذ 2 ساعة 16 October، 2021
نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العراقية بلغت 41%
العراق - عربي وإقليمي

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين هنداوي، اكتمال العد والفرز اليدوي لجميع اللجان الانتخابية ومطابقته للعد الإلكتروني. وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، قد أعلن السبت، اكتمال العد والفرز اليدوي للمحطات (اللجان) الانتخابية المحجورة جميعها.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أعلنت الأربعاء الماضي، إعادة فرز الأصوات يدويا في أكثر من 3000 مركز اقتراع، لمطابقة النتائج بنتائج نظام الفرز الإلكتروني، بعد طعن العديد من المرشحين المستقلين على النتائج النهائية.

المصدر: سبوتنيك

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