“الوفاق” تدين أعمال القتل الإجرامية بمسجد في أفغانستان وضد تظاهرة سلمية في لبنان

استنكرت “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” البحرينية المعارضة “أعمال القتل والترهيب المنظمة التي تستهدف أرواح الأبرياء والعزل لأغراض سياسية أو طائفية وتسترخص الأنفس وتبيح المحرمات دون رادع انساني أو أخلاقي أو قانوني”.

وقالت الجمعية في بيان لها إن “الجريمة التي ارتكبت في مسجد في أفغانستان والجريمة التي ارتكبت ضد متظاهرين عزل في لبنان تشكلان فصلاً من فصول الإرهاب والجريمة المنظمة الذي تقف خلفها أجندات ومشاريع الفوضى والفتن في عالمنا العربي والإسلامي”.

واكدت الجمعية على تضامنها “مع الشعبين اللبناني والأفغاني”، وتابعت “نسأل الله الرحمة لشهدائهم والدعوة للشفاء لجرحاهم”، وأملت أن “تستقر أوطانهم وأن يعم الأمن والسلام”.

المصدر: بريد الموقع