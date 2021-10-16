وفد طالبان يصل إلى أوزبكستان لإجراء مفاوضات

أعلن الناطق باسم الخارجية الأوزبكستانية يوسف كابولجانوف، عن وصول وفد أفغاني برئاسة نائب رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة عبد السلام حنفي إلى مدينة ترمذ لإجراء مفاوضات مع وفد أوزبكي.

وجاء في بيان صدر عن كابولجانوف السبت “في إطار تنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها أثناء زيارة وزير الخارجية الأوزبكستاني، عبد العزيز كاميلوف، إلى أفغانستان في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وصل اليوم السبت إلى مدينة ترمذ وفد أفغاني برئاسة القائم بأعمال نائب رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة، عبد السلام حنفي. ويترأس الوفد الأوزبكي في المفاوضات نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمارات والتجارية الخارجية لجمهورية أوزبكستان ساردور أومورزاكوف”.

وكانت وزارة الخارجية الأوزبكستانية أعلنت سابقا أن ممثلي حكومة حركة طالبان أكدوا خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأوزبكستاني في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري أن أوزبكستان لن تواجه أي تهديد متأت من الأراضي الأفغانية. وأضافت الوزارة أيضا أنه من المخطط أن تناقش أثناء مفاوضات ترمذ مسائل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك المشاريع القاضية ببناء خط الكهرباء “سورحان – بل خمري” وسكك الحديد “مازاري شريف- كابل- بيشاور”.

ودعا الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرزوييف في 21 أيلول/سبتمبر أثناء خطابه عبر الفيديو في إطار الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى منع عزل أفغانستان، مشيرا إلى أن بلاده تورد إلى أفغانستان بانتظام المواد الغذائية والطاقة الكهربائية والمنتجات البترولية.

المصدر: روسيا اليوم