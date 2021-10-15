رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس خليل الحية: الأشقاء المصريون سيبدؤون قريبًا في تنفيذ مخططات الإعمار والمشاريع داخل قطاع غزة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2021 - 22:54

رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس خليل الحية: الأشقاء المصريون سيبدؤون قريبًا في تنفيذ مخططات الإعمار والمشاريع داخل قطاع غزة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 44 mins 15 October، 2021
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