مصادر امنية للمنار‬⁩: ‏توقيف ١٩ شخصا على خلفية كمين الطيونة ١٧ لبنانيا وسوريّين ومن بين الموقوفين جورج توما وولديه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2021 - 21:22

مصادر امنية للمنار‬⁩: ‏توقيف ١٩ شخصا على خلفية كمين الطيونة ١٧ لبنانيا وسوريّين ومن بين الموقوفين جورج توما وولديه

منذ 55 mins 15 October، 2021
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