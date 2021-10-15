البيت الأبيض يخطط لمعالجة المخاطر الاقتصادية لتغير المناخ

تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطوات لمعالجة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، وأصدرت تقريرا حول الخطط على مستوى الحكومة لحماية أسواق المال ومدخرات الأسر الأمريكية.

وبموجب التقرير الذي أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، جرت إعادة النظر في عملية الرهن العقاري، والإفصاح عن سوق الأوراق المالية، وخطط التقاعد، والمشتريات الفيدرالية، والموازنة الحكومية، حتى تتمكن الدولة من تقييم المخاطر التي يسببها تغير المناخ.

والتقرير عبارة عن متابعة لأمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن في ايار/ مايو، والذي يدعو الحكومة بشكل أساسي إلى تحليل كيف يمكن للحرارة الشديدة والفيضانات والعواصف وحرائق الغابات والترتيبات الأوسع لمعالجة تغير المناخ، أن تؤثر على أكبر اقتصاد في العالم.

من جهتها قالت مستشارة المناخ في البيت الأبيض، جينا مكارثي، في تصريح صحفي “إذا أظهر لنا هذا العام أي شيء، فهو أن تغير المناخ يشكل خطرا مستمرا وعاجلا ومنتظما على اقتصادنا وعلى حياة وسبل عيش الأمريكيين كل يوم، ويجب أن نتصرف الآن”.

المصدر: وكالة اسوشيتد برس