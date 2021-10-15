المفتي عبدالله: لبنان دخل مرحلة الخطر الشديد بعد اعتداء الطيونة

رأى مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله أن “لبنان دخل في مرحلة الخطر الشديد بعد الاعتداء الذي حصل في منطقة الطيونة وإستهداف متظاهرين عزل ارادوا ان يعبروا عن وجعهم تجاه محاولات تسييس جريمة متفجرة المرفأ”.

وقال المفتي عبد الله الجمعة “علينا ان نكون على قدر المسؤولية الوطنية قبل ان نفتش عن بلدنا في صالونات الدول الكبرى التي تسعى لخدمة المشروع الصهيوني بالمنطقة وحفظ امن اسرائيل”، ودعا الى “الرشد السياسي في الخطاب والاداء لنبصر في واقعنا قبل أحلامنا وطن العدالة وتكافؤ الفرص ووحدة المعايير العدالة الاجتماعية دون التمايز الطائفي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام