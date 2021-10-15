الخارجية الروسية: روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان سيحاولون التوصل خلال اجتماع موسكو الى موقف مشترك بشأن أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 15 2021 - 15:18

الخارجية الروسية: روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان سيحاولون التوصل خلال اجتماع موسكو الى موقف مشترك بشأن أفغانستان

منذ 16 mins 15 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة