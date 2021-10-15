الخارجية الروسية: روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان سيحاولون التوصل خلال اجتماع موسكو الى موقف مشترك بشأن أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 15 2021 - 15:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
7 شهداء وعشرات الجرحى في كمين الطيونة الذي نفذه مسلحو القوات ضد المتظاهرين العزل المتوجهين إلى قصر العدل
حركة أمل تشيع شهيد كمين الطيونة حسن نعمة في روضة الشهيدين في بيروت
حركة أمل وأهالي بلدة كفردان ـ الزعارير في البقاع يشيعون الشهيد حسن مشيك الذي استشهد في كمين الغدر في الطيونة
حركة أمل تشيع الشهيد المغدور مصطفى زبيب في بلدة النميرية الجنوبية
رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير يتفقد مكان كمين الغدر الذي نفذه مسلحو حزب القوات في منطقة الطيونة
رئاسة الجمهورية تنفي أن يكون القاضي طارق البيطار قد أبلغ الرئيس ميشال عون رغبته في التنحي عن التحقيق بانفجار المرفأ
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: لم يتم أي تواصل بين الرئيس عون والقاضي البيطار والخبر مختلق ولا أساس له من الصحة
الرئيس عون يعرض مع وزير العدل التحقيقات الجارية في أحداث الطيونة ويؤكّد ضرورة الإسراع بإنجازها لتحديد المسؤوليات
الرئيس نبيه بري يحذّر من خطورة ما وصلت إليه الأمور ولا سيما حالة الانقسام العمودي التي وصلت إلى قلب العدلية
الرئيس بري: ملف التحقيق يتم استثماره في مشاريع سياسية ومصلحية وانتخابية قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة
الرئيس بري: ما أدعو إليه هو التمسك بالدستور وإلا ما نفع مندرجات مواده إذا نفذت على مزاج قاض ومصلحة فريق محلي أو خارجي
الرئيس بري: ما لا أقبله هو السماح لأي جهة بالقفز فوق مجلس النواب واستمرار هذا التعاطي قد يؤدي إلى حذف مواد من الدستور
الرئيس بري: الإمعان في التجاوزات سيدفع البعض إلى المطالبة بإحداث تعديلات دستورية لأن ثمة من يعمل على نسف مواد دستورية
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية: الدماء التي جرت على درب العدالة ستعيد الحياة لجسد وطن أريد له أن يبقى نازفاً
الشيخ علي الخطيب: أولى واجبات الدولة كشف المجرمين والمتورطين في دماء اللبنانيين ونطالب الجميع بتحمل مسؤولية وأد الفتنة
الشيخ أحمد قبلان: نحمل الحكومة مسؤولية إنقاذ البلد من فتنة البيطار وعصابات القتل العلنية المعروفة بالأسماء والانتماء
السيد علي فضل الله: نقدر لقيادتي حزب الله وحركة أمل موقفهم في عدم جر البلد إلى الفتنة ونطالب الحكومة بمعالجة الأسباب
جبهة العمل الإسلامي تندد بكمين الطيونة: على الدولة أن تفرض هيبتها بإنزال أشد العقوبة بالفاعلين المجرمين والمحرضين
حركة التوحيد الإسلامي: نطالب بمحاسبة من نفذ وخطط وحرض لمجزرة الطيونة التي غايتها ضرب السلم الأهلي والعيش المشترك
الشيخ ماهر عبد الرزاق: ما حدث مؤامرة خبيثة لضرب السلم الأهلي والعبث بالوحدة وتقديم خدمات للعدو الأميركي والصهيوني
الخارجية الإيرانية: نعرب عن أسفنا لإطلاق النار على المحتجين السلميين في لبنان وندعو لتحديد ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة
الخارجية الروسية: ندعو السياسيين اللبنانيين إلى ضبط النفس والعمل البناء على أساس الاحترام المتبادل ومن دون تدخل خارجي
وزير الطاقة وليد فياض يبحث مع سفير العراق موضوع الفيول العراقي وكيفية تسريع عملية نقله إلى لبنان وإمكانية زيادة كمياته
الجيش اللبناني يعثر على الطائرة التي سقطت قبالة حالات قبل يومين وينتشل جثة الضحيتين اللتين كانتا على متنها
استشهاد 32 شخصاً على الأقل وإصابة 53 بجروح في انفجارات وقعت أثناء صلاة الجمعة في مسجد في قندهار جنوب أفغانستان
استشهاد شاب فلسطيني برصاص العدو وإصابة آخر واعتقاله قرب شارع الأنفاق غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة
مسيرة حاشدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة نصرة للأسرى وبمناسبة ذكرى صفقة وفاء الأحرار
لقاء بين قيادتي حركتي حماس والجهاد الإسلامي ناقش عدداً من القضايا على رأسها موضوع الأسرى في سجون الاحتلال
حماس: المجتمعون أكدوا على عدم السماح للاحتلال بالاستفراد بأي أسير وأن جميع الأسرى موحدون في معركة الدفاع عن حقوقهم
الجيش اليمني واللجان الشعبية يسيطرون على مديرية العبدية في محافظة مأرب بالكامل
خفر السواحل الإسباني: العثور على جثث 4 مهاجرين قبالة جنوب البلاد والبحث جار عن 21 مفقوداً
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
الخارجية الروسية: روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان سيحاولون التوصل خلال اجتماع موسكو الى موقف مشترك بشأن أفغانستان
منذ 16 mins
15 October، 2021
افغانستان
الخارجية الروسية
التعليقات
ذات صلة
وزير الخارجية التركي يعلن نتائج محادثاته مع طالبان في أنقرة
بدء اجتماع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في طهران لبحث الاتفاق النووي وأفغانستان (سبوتنيك)
الاتحاد الأوروبي يتعهد بمليار يورو للشعب الأفغاني
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}