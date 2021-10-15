أحزاب بعلبك: لازاحة المحقق بيطار

عقدت “الأحزاب اللبنانية” في بعلبك، لقاءها الدوري في مكتب حزب الاتحاد، وتوقفت عند المستجدات الأمنية والسياسية، وأصدرت بيانا حملت فيه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مسؤولية حوادث الطيونة، ورأت أن “الجريمة امتداد طبيعي لسلسلة التحقيقات العشوائية الملتوية بقضية إنفجار مرفأ بيروت، والتي يعمد المحقق الحالي طارق البيطار إلى توجيهها باتجاهات محددة وجلية مصادرة للحقيقة، وتزويرا متعمدا للوقائع خدمة لمصالحه الخاصة ولمن يقف خلفه من أعداء المقاومة ولبنان، والرد الطبيعي على كل ما يجري لا يكون إلا بإزاحة المحقق بيطار والإتيان بقاض نزيه يعمل بوحي الثوابت الوطنية، ولا يبغي سوى كشف الحقيقة كما هي ودون أي تزوير أو تحريف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام