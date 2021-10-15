سيول: نراقب انسحاب السفارات الأجنبية من بيونغ يانغ

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الخميس إنها تراقب من كثب انسحاب الدبلوماسيين الأجانب من كوريا الشمالية، وسط جائحة فيروس كورونا.

وجاء ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن السفارة الرومانية لدى كوريا الشمالية أوقفت أنشطتها مؤقتا. ومن المعلوم أنها آخر سفارة أوروبية عاملة في بيونغ يانغ.

وفي وقت سابق من الخميس، قالت إذاعة “آسيا الحرة” إن الأنشطة الدبلوماسية والقنصلية لرومانيا في بيونغ يانغ تم تعليقها مؤقتا، بسبب “القيود المفروضة محليا جراء كوفيد-19”.

وقال مسؤول بالوزارة للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته: “نحن على دراية جيدة بالحالات ذات الصلة ونراقبها باهتمام”.

المصدر: وكالات