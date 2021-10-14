إعلام العدو يتحدث عن استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الصهيوني عقب إطلاق النار عليه قرب حاجز الأنفاق غرب بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 23:56

إعلام العدو يتحدث عن استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الصهيوني عقب إطلاق النار عليه قرب حاجز الأنفاق غرب بيت لحم

منذ 1 ساعة 14 October، 2021
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