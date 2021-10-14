رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للمنار : نريد قضاءً نزيها وكلنا مع القضاء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 22:20
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ستة شهداء وعشرات الجرحى جراء إطلاق نار على المتظاهرين السلميين المتوجهين لقصر العدل رفضاً لتسييس تحقيقات انفجار المرفأ
استشهاد المواطنة مريم محمد فرحات بالقنص المتعمد من قبل مسلحي القوات اللبنانية في عين الرمانة وهي في منزلها في الطيونة
معلومات المنار: هويات 10 من المحرضين والمشاركين في كمين الطيونة باتت واضحة لدى الأجهزة الأمنية
معلومات المنار: مسؤولان أمنيّان في حزب "القوات" قاما بزيارة إلى محيط مكان الكمين ليل الاربعاء بهدف التحريض والتجييش
قيادتا حزب الله وحركة أمل: مجموعات من حزب القوات انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد
قيادتا حزب الله وحركة أمل: ندعو الجيش والقوى الأمنية لتحمل مسؤولياتهم بتوقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء
قيادتا حزب الله وحركة أمل: ندعو لتوقيف المحرضين الذين أداروا هذه العملية من الغرف السوداء وإنزال أشد العقوبات بهم
قيادتا حزب الله وحركة أمل: نتوجه بالتقدير لأهلنا وشبابنا الذين لبوا نداء المشاركة بأعلى درجات الانضباط والتعبير السلمي
قيادتا حزب الله وحركة أمل: نعزي أهلنا أهل الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونعاهد بمتابعة القضية حتى تحقيق العدالة
الجيش اللبناني: خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة - بدارو
الجيش اللبناني: الجيش سارع إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وباشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: ما حصل اليوم غير مقبول ومن غير المقبول ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية
وزير الداخلية: نشدد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بدءاً بمعالجة الوضع على الأرض
الوزير بسام مولوي: تعودنا أن يحصل تجمعات ولكن إطلاق النار على الرؤوس أمر جديد وخطير لا يمكن أن يتحمله أحد
الوزير مولوي: الجريمة التي حصلت متعلقة بإطلاق النار عبر القنص ولا علاقة لها بالتظاهرة التي كانت منظمة أمام قصر العدل
مصادر امنية للمنار: الجيش اللبناني أوقف مجموعة من حزب القوات في منطقة جبل لبنان
مصادر المنار: المجموعة كانت منتشرة مع ذخيرتها وكامل عتادها استنادا الى اوامر قيادتها بالبقاء على اعلى جهوزية عسكرية
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحمل الجيش والقوى الأمنية مسؤولية كشف المحرضين والمتورطين بسفك دماء الأبرياء ومعاقبتهم
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: هذه الجريمة هي محاولة لإحداث فتنة وينبغي وأدها بمعالجة حكيمة وضبط النفس
الشيخ أحمد قبلان: كل دم وفتنة وفلتان أمني وقع على المحتجين العزل أو سيقع هو بعنق السفارة الأميركية والقاضي طارق البيطار
الشيخ قبلان: كمين القتل البارد في الطيونة خطير جداً ودلالته الأمنية والسياسية بالغة وأخطر من أي وصف
رئيس تيار المردة: رحم الله الشهداء الذين وأدوا بدمهم الفتنة وكل التقدير للوعي وحس المسؤولية لدى حزب الله وحركة أمل
سليمان فرنجية: التمني بأن تقوم القوى الامنية بدورها في ضبط الوضع ومعاقبة المجرمين وصون أمن وأمان المواطنين
التيار الوطني الحر: ما حصل هو اعتداء مسلح ومرفوض على اناس ارادوا التعبير عن رأيهم
الحزب الديمقراطي اللبناني: مجزرة الطيونة سببها غياب المحاسبة والاستنسابية في الامن والقضاء
لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية: نجحت عوكر وغرفتها السوداء في جر البلد الى مشهد قاتم كنا كلبنانيين قد اسقطناه
الحزب السوري القومي الاجتماعي يدين اطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين: عمل فتنوي اجرامي يستهدف امن لبنان
مراسل المنار: اضرار كبيرة تعرضت لها المنازل والمحال التجارية وسيارات المواطنين جراء اعتداءات مجموعات من حزب القوات
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصدر مذكرة بالإقفال العام يوم الجمعة حداداً على أرواح الشهداء
هيئة شؤون الأسرى: الأسيران المضربان عن الطعام محمود العامودي وحسني عيسى يمتنعان عن شرب الماء لليوم الثاني على التوالي
الجهاد الإسلامي: ندعو الأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية إلى الضغط على العدو لوقف الإجراءات الانتقامية بحق الأسرى
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للمنار : نريد قضاءً نزيها وكلنا مع القضاء
منذ 21 mins
14 October، 2021
فرنجية
التعليقات
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