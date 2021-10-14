تجمع علماء جبل عامل إلى البيطار: لا تكن وقودا أو أداة للفتنة

دان “تجمع علماء جبل عامل” في بيان، “الاعتداء السافر والجبان على المتظاهرين أمام قصر العدل في محلة الطيونة، الذين خرجوا سلميا ليعبروا عن اعتراضهم ورفضهم للمسار الانتقائي والمنحاز الذي يسلكه المحقق العدلي طارق البيطار في ملف تفجير المرفأ”.

واعتبر أن “ما حصل اليوم هو حلقة من سلسلة التآمر على المقاومة وجمهورها في هذا البلد، وهو ما تسعى إليله وتغذيه أميركا وأدواتها في لبنان”.

وطالب “القضاء والأجهزة الأمنية وكل المعنيين بالمسارعة في إحقاق الحق وإيقاف وإنزال أقصى العقوبات على كل من حرض ووجه وقتل وعبث في السلم الأهلي واعتدى على المواطنين اللبنانيين العزل والمعبرين عن رأيهم بطريقة قانونية يضمنها الدستور اللبناني”.

وتوجه إلى المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بالقول: “إتق الله في البلاد والعباد، ولا تكن وقودا أو أداة للفتنة التي تريدها أميركا وربيبتها إسرائيل وعملاؤها في الداخل”.

وعزى “عوائل الشهداء”، سائلا “المولى عز وجل لهم علو الدرجات”، متمنيا ل”الجرحى الشفاء العاجل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام