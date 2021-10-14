الصليب الأحمر اللبناني يعلن عن ارتفاع حصيلة اعتداء الطيونة إلى ستة شهداء وأكثر من ثلاثين جريحاً حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 15:34

الصليب الأحمر اللبناني يعلن عن ارتفاع حصيلة اعتداء الطيونة إلى ستة شهداء وأكثر من ثلاثين جريحاً حتى الآن

منذ 40 mins 14 October، 2021
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