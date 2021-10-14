الرئيس الايراني يبدأ جولة في محافظة فارس

ويتضمن جدول أعمال زيارة رئيسي الى محافظة فارس والتي تستغرق يوماً واحداً اجراء لقاءات عامة مع أهالي المحافظة والنخب والعلماء وحضور اجتماع مجلس إدارة المحافظة، وتنفيذ عدة مشاريع، بالإضافة إلى تفقد بعض الأماکن في زيارات غير معلنة.

وسيزور الوزراء ومساعدي اية الله رئيسي، عدد من المدن في محافظة فارس نيابة عن رئيس الجمهورية لمعالجة مشاكل المواطنين.

وتعتبر محافظة فارس، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة، رابع محافظة في البلاد من حيث عدد السكان ورابع محافظة من حيث المساحة وتضم 36 مدينة. وزار آية الله رئيسي في الأسابيع الأخيرة، محافظات خوزستان وسيستان وبلوجستان وخراسان الجنوبية وإيلام وكهكيلويه وبوير أحمد وبوشهر ضمن جولته التفقدية للمحافظات بعد توليه الرئاسة.