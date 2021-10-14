تايوان: لن نبدأ حربا على الإطلاق مع الصين

أكد وزير الدفاع التايواني، تشيو كوو-تشنغ، أن بلاده لن تقدم أبدا على بدء حرب مع الصين.

وفي نفس السياق أكد وزير الدفاع التايواني في كلمة أمام البرلمان أن الصين كذلك لا تعتزم الدخول في حرب مع بلاده.

وفي وقت سابق حذر وزير الدفاع التايواني من أن التوتر العسكري بين الصين وتايوان بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، معتبرا أن بكين ستكون قادرة على القيام باجتياح كامل للجزيرة بحلول عام 2025.

هذا وقد صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، نهاية الأسبوع الماضي، بأن بكين تسعى إلى تحقيق “إعادة التوحد” مع تايوان بشكل سلمي.

المصدر: وكالة رويترز