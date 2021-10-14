تايوان: لن نبدأ حربا على الإطلاق مع الصين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2021 - 07:54

تايوان: لن نبدأ حربا على الإطلاق مع الصين

منذ 34 mins 14 October، 2021
616799774236046a907f67c2
أخبار دولية - تايوان

أكد وزير الدفاع التايواني، تشيو كوو-تشنغ، أن بلاده لن تقدم أبدا على بدء حرب مع الصين.

وفي نفس السياق أكد وزير الدفاع التايواني في كلمة أمام البرلمان أن الصين كذلك لا تعتزم الدخول في حرب مع بلاده.

وفي وقت سابق حذر وزير الدفاع التايواني من أن التوتر العسكري بين الصين وتايوان بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، معتبرا أن بكين ستكون قادرة على القيام باجتياح كامل للجزيرة بحلول عام 2025.

هذا وقد صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، نهاية الأسبوع الماضي، بأن بكين تسعى إلى تحقيق “إعادة التوحد” مع تايوان بشكل سلمي.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة