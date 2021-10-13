مراكز تعبئة الغاز تستمر بالاقفال.. – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2021 - 20:56
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تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر اليوم والمخصصة لمناقشة ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت
مراكز تعبئة الغاز تستمر بالاقفال..
منذ 36 mins
13 October، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
رغم صدور جدول أسعار المحروقات تستمر مراكز تعبئة الغاز بالاقفال..
المصدر:
قناة المنار
ازمة المحروقات
قوارير الغاز
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