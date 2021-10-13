مراكز تعبئة الغاز تستمر بالاقفال.. – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2021 - 20:56

مراكز تعبئة الغاز تستمر بالاقفال..

منذ 36 mins 13 October، 2021
تقارير مصورة - لبنان

رغم صدور جدول أسعار المحروقات تستمر مراكز تعبئة الغاز بالاقفال..

المصدر: قناة المنار

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