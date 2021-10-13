إدارة المناقصات: تقريب مواعيد إجراء مناقصات الفيول اويل وغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2021 - 19:16
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تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر اليوم والمخصصة لمناقشة ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: التأجيل جاء بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي
الأمانة العامة لمجلس النواب ترسل كتابا إلى وزارة الداخلية حول تبليغ النيابة التمييزية موقفها من ملاحقة الرؤساء والوزراء
الأمانة العامة لمجلس النواب: المجلس باشر السير بالإجراءات اللازمة في ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت
الأمانة العامة لمجلس النواب: أي إجراء من قبل القضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزا لصلاحياته
النائب حسن فضل الله: تدخل الخارجية الأميركية في قضية التحقيق بانفجار المرفأ محاولة لترهيب المسؤولين اللبنانيين
فضل الله: إطلاق المسؤولين الأميركيين مواقفهم من قضية انفجار المرفأ يظهر حجم تدخلهم المباشر في التحقيقات لحرفها عن مسارها
فضل الله: نحن أمام انتهاك أميركي جديد للسيادة اللبنانية وانكشاف مستوى التدخل للسيطرة على التحقيقات وتقويض العدالة
فضل الله: أميركا تريد إبقاء التحقيقات ضمن جدول التوظيف السياسي الأميركي لتصفية الحسابات مع المقاومة وحلفائها في لبنان
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلاد في المجهول
المفتي قبلان: البيطار وضع الدولة بالنفق وحوّل السفارات "باب عالي" وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية
الرئيس بري يدعو لجلسة عامة للمجلس الثلاثاء المقبل لانتخاب أميني سر و3 مفوضين يليها جلسة تشريعية لدرس قانون الانتخاب
سقوط طائرة تدريب تابعة للنادي اللبناني للطيران في البحر قبالة ساحل حالات وعمليات البحث جارية عن شابين كانا على متنها
وزارة الاقتصاد والتجارة ترفع سعر ربطة الخبز الكبيرة إلى 6500 ل. ل. في الفرن
نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز: معامل التعبئة لن تسلم الغاز اليوم بسبب ارتفاع التسعيرة وارتفاع سعر الدولار
هيئة التعليم العالي في حزب الله: لإنصاف الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين والعاملين في الجامعة اللبنانية
هيئة التعليم العالي بحزب الله: ندعو لزيادة بدلات النقل ورفع بدل ساعة التعاقد وإنصاف الأساتذة المتفرغين والداخلين بالملاك
وزيرا الخارجية اللبناني والعراقي يتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوع رفع تأشيرات الدخول من كلا البلدين
مفوضية الانتخابات العراقية تنشر نتائج معدلة للانتخابات البرلمانية بعد إكمالها عملية العدّ والفرز اليدوي
العراق: تحالف العقد الوطني يدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإعادة النظر في النتائج الأولية المعلنة
ائتلاف الوطنية العراقي: الإصرار على النتائج الحالية للانتخابات قد يدخل العراق في فوضى لا تحمد عقباها
نادي الأسير الفلسطيني: 250 أسيرا من الجهاد الإسلامي بدأوا إضرابا عن الطعام وسيلتحق بهم أسرى من الفصائل في الأيام المقبلة
رويترز عن مسؤول في الخارجية الأميركية: إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تعمل بجدّ لتوسيع اتفاقات التطبيع مع "اسرائيل"
إعلام العدو: لقاء علني بين وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال ووزير العدل السوداني في أبو ظبي
الخارجية الأميركية: واشنطن تؤكد أهمية الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا
مجلس الأمن القومي الروسي: لا يمكننا القبول بأي وجود عسكري أميركي أو للناتو في جمهوريات آسيا الوسطى
صندوق النقد: على الدول ضبط الإنفاق لمواجهة أعباء الديون بعد ارتفاع الدين العالمي إلى رقم قياسي بلغ 226 تريليون دولار
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
مجلس الأمن القومي الروسي: لا يمكننا القبول بأي وجود عسكري أميركي أو للناتو في جمهوريات آسيا الوسطى
منظمة اليونيسف: خطر فوري يتهدّد ما لا يقلّ عن ألف امرأة وطفل موقوفين في مراكز لاحتجاز اللاجئين في ليبيا
الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة بمقدار 480 مليار دولار حتّى نهاية السنة
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
إدارة المناقصات: تقريب مواعيد إجراء مناقصات الفيول اويل وغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان
منذ 51 mins
13 October، 2021
كهرباء لبنان
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