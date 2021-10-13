إدارة المناقصات: تقريب مواعيد إجراء مناقصات الفيول اويل وغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2021 - 19:16

إدارة المناقصات: تقريب مواعيد إجراء مناقصات الفيول اويل وغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان

منذ 51 mins 13 October، 2021
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