زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر يضرب جزيرة كريت في اليونان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 13:20

زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر يضرب جزيرة كريت في اليونان

منذ 26 mins 12 October، 2021
أخبار موقع المنار

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