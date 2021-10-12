زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر يضرب جزيرة كريت في اليونان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 12 2021 - 13:20
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
12 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: نؤكد ونصر على إجراء الانتخابات النيابية في لبنان بموعدها ضمن المهلة الدستورية
السيد نصر الله: كان على الحكومة أن تعقد جلسة وأن لا تخرج قبل إيجاد حل في ملف الكهرباء
القاضي البيطار تبلغ دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء النائبين خليل وزعيتر ما استدعى وقف جلسات التحقيق
الوكالة الوطنية: قبل أن يتسلم القاضي بيطار دعوى الرد رفض طلبات محامي خليل وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه
الرئيس عون يطلع من وزير التربية على الإجراءات المتخذة لانطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية
باسيل في مستهل خلوة تكتل لبنان القوي: لدينا الحلول ولكن ليس لدينا وحدنا القدرة على تنفيذها
الخطوط الجوية الملكية المغربية وشركة "العال" الإسرائيلية للطيران في كيان العدو توقعان اتفاقية تعاون
وزيرا خارجية الأردن وإيران يناقشان في "اتصال هاتفي" سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
المفوضية العليا للانتخابات في العراق فتحت باب الطعون بنتائج الانتخابات
إنطلاق المناورات المشتركة للقوات الجوية والدفاعِ الجوي للجيش الايراني وقوتي الجو والجو فضائية في وسط البلاد
رئيس تحالف الفتح هادي العامري: لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن وسندافع عن أصوات ناخبينا بكل قوة
الرئيس السوري بشار الأسد يصدر أمرا بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في الجيش السوري
الاتحاد الأوروبي: مسؤولون أميركيون وأوروبيون سيلتقون اليوم ممثّلين عن السلطات الجديدة في أفغانستان بوساطة قطرية
لافروف: حلف الناتو يسعى لإعادة نشر قواته في مناطق أخرى بعد مغادرة أفغانستان
"اليونيسف": 19 ألف طفل عبروا أحراشا خطيرة في هجرتهم إلى الولايات المتحدة
زعيم كوريا الشمالية يقول أمريكا وكوريا الجنوبية تهددان السلام بالحشد العسكري
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
الرئيس التونسي قيس سعيّد: سننجح في إخراج البلاد من هذا الوضع المتردي وسنحبط مخططات العابثين بمقدرات الدولة
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر يضرب جزيرة كريت في اليونان
منذ 26 mins
12 October، 2021
اليونان
جزيرة كريت
التعليقات
ذات صلة
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة كريت في اليونان
اليونان تنشر قوات إضافية عند حدود تركيا
اليونان وقبرص تنددان بـ”الأعمال غير القانونية” لتركيا في شرق البحر المتوسط
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}