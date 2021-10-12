التشيك.. رجل يهاجم أشخاصا بسلاح أبيض في مبنى سكني ويصيب 6 منهم

أكد المتحدث باسم الشرطة التشيكية، ديفيد هالوبكا، اعتقال رجل في بلدة تيشنوف جنوب شرقي البلاد، عقب مهاجمته أشخاصا بسلاح أبيض في أحد المنازل وجرح 6 حالة 5 منهم خطيرة.

وقال: “الرجل أصاب 6 أشخاص بجراح مختلفة، خمسة من الضحايا في حالة خطيرة، وجميع الجرحى تم نقلهم الى مستشفيات في المركز الإقليمي القريب من برنو”.

وأضاف: “اعتقلت قوات الأمن والشرطة الرجل”.

بدورها، أبلغت بلدية تيشنوف سكان المدينة على “فيسبوك”، أنه “بحسب المعلومات المتاحة، وقع الحادث لأسرة تقطن في شارع جونغمان”.

وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي