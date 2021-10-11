مستشفى رفيق الحريري: 12 إصابة و8 حالات حرجة ووفية واحدة و1156 لقاحا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 19:50

مستشفى رفيق الحريري: 12 إصابة و8 حالات حرجة ووفية واحدة و1156 لقاحا

منذ 50 mins 11 October، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

صدرالتقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 684
AstraZeneca: 472

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 169 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 12

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1381 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 8

– حالات وفاة: 1

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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