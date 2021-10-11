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October 11 2021 - 12:14

ندوة بدمشق حول حافظ الشيرازي الشاعر العالمي الفارسي

منذ 46 mins 11 October، 2021
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ثقافي وديني - صفحات منوعة
خليل موسى
على إيقاعات الشعر بين الحب والعرفان في قصائد حافظ الشيرازي، عقدت عند ظهيرة اليوم ندوة في المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق، حضرها العديد من المثقفين والأدباء والمهتمين.
الدكتور فراس حلباوي وهو أستاذ الادب الفارسي في جامعة دمشق بعد دراسة أعدّها عن الشيرازي في يومه السنوي، ألقى محاضرة عن أشعاره، مستشهداً بالكثير من الأبيات الشعرية، الدمج بين الثقافتين العربية والفارسية أتى واضحاً في القصائد ونظم الأبيات، واللافت ماصرّح به الشيرازي يوماً عن أشعاره أن القرآن الكريم مرشده في هذه الحياة وحتى في الأدب الذي حجز له مكانه  ضمن العالمية، وذلك بشهادة الكثير من الشعراء والأدباء العالميين وعلى رأسهم الشاعر الألماني “غوتيه” الذي تغنى هو بدوره بالشيرازي كشاعر فارسي عالمي.
إلى جانب المحاضر، كان وجود المنظم الرئيسي لهذه الندوات وهو المستشار الثقافي الإيرني بدمشق الدكتور حميد رضا عصمتي، الذي أكد بدوره أهمية هذه المحاضرات للتعريف بالترابط الثقافي بين الفارسية والعربية، عبر التاريخ، بدليل استخدام الشيرازي أبيات من شعره الصوفي تحتوي على شطر عربي وآخر فارسي.
وقال عصمتي للمنار، إن العلاقات الثقافية بين سورية وإيران ليست وليدة اليوم، وهذه الندوات التي يتم تقديمها بتنوعها الثقافي، ما هي إلا من وحي هذا الترابط التاريخي، مشيراً إلى أن هناك برنامجاً معدَاً من أجل تقديم الندوات والمحاضرات من إعداد اختصاصيين لتكون أكثر فاعلية في إعادة الثقافة إلى مسارها الصحيح الذي كان سابقاً قبل تأثره بالحرب.

المصدر: موقع المنار

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