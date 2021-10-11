اتحاد الوفاء لنقابات العمال في لبنان: نشكر ايران على دعم لبنان في مواجهة الحصار الأميركي.. وعلى مفاوضات صندوق النقد أن تراعي السيادة

توجه اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بالشكر للجمهورية الإسلامية في ايران “لمبادرتها الى مد لبنان بمادة المازوت مع استعدادها لبناء معامل انتاج الكهرباء ومترو في العاصمة، وتقديم كل ما يلزم لمواجهة الحصار الأمريكي المستمرعلى لبنان وشعبه”.

وأعرب الاتحاد في بيان عن استغربه “تسلسل الانقطاعات المشبوهة لمواد أساسية ومهمة وضرورية لحياة المواطن ولمؤسسات حيوية عامة وخاصة، مثل البنزين وثم المازوت والفيول والغاز واستمرار الإصرار على سرقة رواتب وأموال المواطنين عبر الاحتكارات لكل المواد دون استثناء، من دون أي تحرك من قبل أجهزة الدولة الأمنية والرقابية”، مطالباً الحكومة “بوضع خطة شفافة لمحاربة الفساد والفاسدين”.

كما رأى الاتحاد انه “يجب على الحكومة أن تحقق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي نتائجاً إيجابية ومهمة لمصلحة وطننا وشعبنا وانقاذ ‏بلدنا والحفاظ على استقلاله وسيادته من دون الخضوع لإملاءات قد تبدو إيجابية حالياً لكنها سلبية على المدى البعيد”.

المصدر: موقع المنار