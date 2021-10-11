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October 11 2021 - 02:56

إنقاذ 20 بحارا غرقت سفينتهم قبالة شواطئ موريتانيا

منذ 22 mins 11 October، 2021
موريتانيا
عربي وإقليمي - موريتانيا

أعلن خفر السواحل الموريتاني في بيان الأحد إنقاذ 20 بحارا، غالبيتهم مواطنون موريتانيون، كانوا على متن سفينة صيد أجنبية، غرقت في عرض المحيط الأطلسي.

وقال البيان إن “السفينة المذكورة تحمل اسم Bonte Branko، تعرضت للغرق في عرض البحر، وعلى متنها طاقم مكون من 22 بحارا، بينهم 18 موريتانيا و4 أجانب”، وأضاف أن “تدخل قارب تابع لخفر السواحل، مكن من إنقاذ 20 بحارا بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين”، مشيرا إلى “أنهما يحملان الجنسية الموريتانية”.

وأشار البيان إلى أن “البحارة العشرين الناجين، يوجدون حاليا على متن قارب خفر السواحل (آرغين) وهم بصحة جيدة، بينما يتواصل البحث عن المفقودين”.

المصدر: روسيا اليوم

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