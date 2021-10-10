مجريات اليوم الانتخابي العراقي.. – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2021 - 20:24

مجريات اليوم الانتخابي العراقي..

منذ 24 mins 10 October، 2021
العراق - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

أجريت في العراق الاحد الانتخابات البرلمانية في كل المحافظات.

 

المصدر: قناة المنار

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