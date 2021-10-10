هيئة علماء بيروت دانت التفجير الإرهابي في مسجد بأفغانستان

دانت هيئة علماء بيروت في بيان، “الفعل الاجرامي في أحد مساجد محافظة قندوز الافغانية الذي أودى بحياة المئات من المصلين الابرياء بين شهيد وجريح”، واصفة هذا العمل بـ”الاجرام بلا حدود ووحشية تعجز الكلمات عن وصفها، قتل للمصلين في دور العبادة، من قبل جماعات إرهابية اجرامية هدفها الترويع والقتل لأهداف باتت معروفة ومعلومة المنشأ والدعم والتمويل”.

ودعت كل المرجعيات الدينية في العالم العربي والإسلامي وكذلك المنظمات الحقوقية في العالم الى “الإدانة والعمل على التوعية من مخاطر هذه الجماعات التي تتخذ من الاسلام ستارا والإسلام براء منها”.

واعتبرت أن “تنظيم داعش الإرهابي الوهابي، الذي لا يفقه في هذه الحياة شيئا سوى القتل والسبي والتدمير، ويجب أن يعلن الموقف الصريح منه، كون هذه الجماعات التكفيرية باتت تشكل بسجلها الدموي الحافل بالاجرام، إفسادا وتهديدا لأمن المجتمعات كافة”.

وختاما دعت الهيئة السلطات الافغانية الى “معاقبة القتلة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحؤول دون تكرار مثل هذه الجرائم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام